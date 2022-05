Alfred Vargas, brother PM reveal threat

Quezon City Fifth District Councilor PM Vargas, who is running for a seat at the House of Representatives, revealed on Tuesday, May 3, that he received what he believed to be a “death threat.”

In a meeting with media, he shared he was sent two bullets by unknown individuals at their office in Novaliches District Center on Monday, May 2.

He believed this is meant to instill fear in him.

He related, “Makikitang dineliver ang pakete ng rider eksakto 1:25PM kahapon. Ito ay isang kahon na naka-address sa akin. Dalawang pirasong bala ng M16 ang laman. Maliwanag na ang intensyon ng nagpadala ay para takutin kami at ang aming pamilya.”

Councilor PM is said to be the frontrunner in the congressional race.

His brother, incumbent congressman Alfred Vargas, called on family, friends and supporters to rally behind them and to be more vigilant against the same.

“Ngayon ay nahaharap kami sa ganitong klase ng death threat na tinaon pa sa dulo ng kampanya. Nananawagan kami sa aming pamilya, mga kaibigan, at supporters na samahan niyo kaming maging vigilant sa lahat ng uri ng kasamaan, pananakot at pandaraya na ginagawa ng ating mga kalaban ngayong eleksyon.”

He continued, “Hahayaan ba ninyong sirain ng mga dayo nang ganon-ganon na lang at pagharian ng kadiliman ang Novaliches? Walang puwang sa District 5 ang mga nagsisiga-sigaang sindikato para makuha lang ang kanilang gusto. Habang papalapit na ang araw ng eleksyon, samahan niyo po kaming protektahan ang ating boto. Tumayo po tayo sa likod ni PM. Let us all stand together to protect PM and District 5.”

The older Vargas revealed they have been offered millions prior in an effort to dissuade them from running in the coming elections.

They turned it down.

As to the seeming death threat they received, he said, “Hindi tayo magpapatinag kahit anong pananakot pa ang gawin nila sa atin.”

The younger Vargas, a new father, waxed emotional about the matter.

But like his brother, he is not backing down.

“Hindi po natin hahayaang dumanak ang karahasan lalo na’t buhay ng aking pamilya ang nakataya sa usaping ito,” he maintained.