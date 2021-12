Bagong mukha, bagong boses

By MELL T. NAVARRO

Si Ally Gonzales ay isang bagong mukha sa local music scene. Anak siya ng former

sexy actor na si Allyson VII (“Paraiso Ni Efren,” etc) who passed away last May 2021.

Noong mas bata pa si Ally ay hesitant siyang maging singer o artista.

“When my dad was still alive, gusto niyang tapusin ko muna raw ang pag-aaral ko. He

told me na magulo raw ang showbiz. Pero opportunities came along, kaya me and I my mom are now giving it a try,” kuwento ni Ally.

Ang mentor ni Ally, ang batikan at award-winning composer na si Vehnee Saturno, ay

nag-create ng first solo recording song niya titled “Ating Kabanata” na ire-release sa

January 2022.

“We can’t say no to Tito Vehnee. Kasi, ‘yung ganito pong chance ay minsan lang at

puwedeng hindi na dumating. Me and my mom (Ms. Josh Gonzales) felt na bagay sa

akin ‘yung song, so, we grabbed po the opportunity,” dagdag niya.

Ninang ni Ally ang former actress na si Nikka Valencia at isa ito sa kanyang personal

consultants sa bagong tinatahak na musical career.

On her part, panay ang pag-rehearse ni Ally at pag-take ng voice lessons para

maghanda sa launch ng kanyang debut recording next year.

Natapos na rin niyang i-shoot ang music video for her song with Kapuso young actor

na si Kelvin Miranda, at laki nilang pasasalamat sa suporta ng GMA Artist Center para

“ipahiram” si Kelvin kay Ally na maging leading man nito sa said music video.

In collaboration with VSMC Corporation ni Vehnee, abangan ang “Ating Kabanata”

music video ni Ally in the coming weeks.

You may follow Ally on Instagram, Tiktok and Facebook.