Rica Peralejo on milk and motherhood

By NEIL RAMOS

Rica Peralejo is quite busy juggling time as mother, wife and vlogger.

Don’t think it easy.

She told us: “It really is very difficult. Siguro, those who have experienced working from home during the pandemic will understand. Kaming mga nanay, lalo na ako as a content creator, I’ve always worked from home so the dilemma is so real for me sa mahaba-habang panahon.

“The truth? Well, you simply cannot do everything. It took time but I learned to accept that. You have to make choices.

“So, the way I go about is, well, I got this from Shirley Amberg, sa libro niya. She’s also a mom, she’s a wife, and she’s also an amazing businesswoman, career woman. May nagtanong sa kanya na, ‘how do you do everything?’ Her answer was, ‘I dont.’ So that’s how I manage my time as well.

“What I do is prioritize. Kapagkaalam ko na top 3 ko, everything else can fall down but the top 3 they never, never leave my list na unchecked. And on top of that definitely would be my family. Then whatever comes after minsan nagkakaroon ng differences yan per season, per day, per week pero definitely family is on top of things.”

Suffice it to say that Rica doesn’t compromise when it comes to her family’s nutritional needs.

She said: “Mas mahirap ngayong magplano ng mga meals para sa pamilya dahil sa pandemya. Hindi pwedeng lumabas na lang nang basta-basta para mag-grocery at maghanap ng masustansyang pagkain na magugustuhan ng ating mga anak.”

But being creative as she is, Rica always find ways.

“Kailangan talagang maging creative to entice your family to eat healthy. It is a huge challenge that we have to face nowadays as mothers. Kailangang pag-isipang mabuti ang presentasyon ng pagkain, ang ayos ng hapag-kainan, para lang mabigyan ang ating mga anak ng kakaibang karanasan araw-araw.”

One thing she makes sure she always have around is Alaska Fortified Powdered Milk Drink.

Rica explained: “Sa totoo lang, ang gatas ay isa sa pinakamadadaling ipa-inom sa ating mga anak…Minsan nakaka-overwhelm para sa mga nanay ang pag-iisip ng mga nutrients na pwede pang idagdag pagkain ng kanilang mga anak. Kaya nagpapasalamat ako na meron na tayong mga milk drink na meron nang kasamang nutrients na kailangan ng mga bata.”

Note that the Alaska Fortified Powdered Milk Drink contains protein, calcium, vitamin C and vitamin D as with choline, iron and iodine.

Said Mark Henry Camacho, Brand Manager: “Alam naming isang malaking hamon para sa mga nanay ang pagbibigay ng wastong nutrisyon na pasok sa budget. Isinasaayos nila ang prayoridad ng pamilya at tinutugunan ang kanilang pangangailangan araw-araw. Naayaon sa misyon ng Alaska Fortified Powdered Milk Drink na magbigay ng abot-kaya at kalidad na nutrisyon sa pamilyang Pilipino, nandito kami para tulungan ang ating mga nanay gamit ang aming pinaka-affordable na milk pack – ang 300g ‘Super Sulit Pack’ sa presyong P70 lamang – sa pagbibigay ng karagdagang sustansya at alaga sa kanilang mga anak.”

For more information, visit www.alaskamilk.com.