Piolo Pascual, pasok sa TV5

Simula ngayong Martes, Oct. 19, ay mapapanood na ang Ultimate Hearththrob na si Piolo Pascual sa primetime family drama series ng TV5 na “Niña Niño” na pinagbibidahan nina Maja Salvador at ang teen actor na si Noel Comia, Jr.

Noon pa lang nilabas ng Kapatid network ang teaser kung sino ang hot hunk na bagong papasok sa nasabing serye ay marami na ang na-curious na netizens.

Until na-reveal na nga recently na si Papa P ang “magpapakilig” sa program.

Ganoon na lang ang excitement ng loyal followers niya.

Makalipas ang matagal-tagal na hindi paglabas ni Piolo sa telebisyon, his comeback on local TV is a much-awaited stint.

“Nakaka-miss ang idol namin na matagal na naming hinihintay na umarte uli sa TV,” post ng isang Piolo fan.

Gaganap siya bilang si Mayor Charles Juarez ng Sta. Ynez, ang barrio sa kuwento ng teleserye.

In real life ay magkaibigan sina Piolo at Maja, at kapwa rin sila naging hosts ng “Sunday Noontime Live” ng Kapatid network.

“I’ve seen how Maja has evolved as a performer. Maja is such a chameleon and she’s blessed with the right energy and attitude,” sabi ni Piolo.

“Naramdaman ko ang pagwe-welcome nila sa akin at maging part ako ng show. When I was there, Maja made sure that everyone would feel at ease with her around.”

Sa kuwento, gagawing isang mining area ang barrio ng Sta. Ynez. Hanggang sa papasok na nga ang character ni Piolo as Mayor Charles at siya ang magdedesisyon kung ang pagmimina doon ay itutuloy o ihihinto.

For the first time, na-experience ni Piolo ang lock-in taping ngayong panahon ng pandemya. Naging close tuloy si Piolo sa mga tao sa loob at labas ng produksiyon.

“Napaka-supportinve ng LGU doon, at yung bubble community ay naging advantage sa lahat na maging smooth ang taping namin, dahil wala ngang pinapayagang lumabas, at limitado ang mga tao. Kaya kahit na ang crew at staff, naging talents na rin, and everyone was very respectful of each other,” kuwento ni Piolo.

Dagdag pa niya: “Yung immersion namin, tumira kami sa iba-ibang mga bahay and followed the requirements to be able to move around at para magmukhang totoo ang barrio. Thank you talaga sa pagwe-welcome nila sa akin.”

Ang “Niña Niño” ay tungkol sa magkapatid na Niña and Niño na hinihipo ang mga buhay ng mga tao sa isang maliit na barrio ng Sta. Ynez at maging mapanalig sila sa Diyos, at sa mga milagrong dala ng healing powers ni Niño.

Produced ng TV5, Cignal Entertainment, at CS Studios, “Niña Niño” airs every Monday, Tuesday, and Thursday, 7:15 PM on TV5 as directed by Thop Nazareno.