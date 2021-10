Wagi si Maja!

By MELL NAVARRO

Tuwang-tuwa si Maja Salvador dahil siya ang napili ng Asian Academy Creative Awards 2021 bilang “national winner” ng Pilipinas at ire-represent niya ang bansa sa Best Actress in a Leading Role category.

Maja won for “Niña Niño” ng Cignal Entertainment, TV5, at CS Studios (production company ng Cornerstone Entertainment ni Erickson Raymundo) na nasa ikalawang season na sa Kapatid network.

Iba’t ibang local TV networks and streaming platforms ang nag-sumite ng kanilang entries sa nasabing award giving body na pinaglalabanan ng mga bansa sa Asia Pacific region.

Sa nasabing kategorya, makakalaban ni Maja ang mga mahuhusay na aktres sa Asia, namely: Rima Ti Wiata for “The Tender Trap” (New Zealand), Song Yi for “My Heroic Husband” (China), Tang Lai-yan Stephy for “We Are The Littles” (Hong Kong), Konkona Sen Sharma for “Ajeeb Daastaans: Geeli Pucchi” (India).

Co-nominees rin ni Maja ang iba pang national winners ng kani-kanilang bansa: Amanda Manopo for “The Ties Of Love” (Indonesia), Misato Morita for “The Naked Director S2” (Japan), Lee Si-young for “Sweet Home” (Korea), at Siti Saleha for “Black

S2” (Malaysia).

Very proud ang mga taga-Singko, Cignal, at CS Studios, dahil hindi lang si Maja ang nagwagi bilang national winner.

Mismong ang “Niña Niño” ay pasok upang kumatawan sa Pinas bilang best drama series at ang “Sing Galing” (which they also produce; hosted by Randy Santiago, K Brosas, and Donita Nose) ay pasok bilang national winner naman sa best non-scripted entertainment category.

Congratulations and good luck, team Pilipinas!